Lenige Elizabeth Hurley (52) toont superstrak lichaam op exotisch strand

Nieuwe animatiefilm Peter Rabbit bespot mensen die allergisch zijn

14:37 Een Australische organisatie die opkomt voor de belangen van mensen met voedselallergieën eist excuses van filmmaatschappij Sony Pictures, omdat er in de nieuwe animatiefilm Peter Rabbit een personage wordt gepest dat extreem allergisch is voor een voedingsmiddel. Volgens de club is de scène onverantwoordelijk. ,,Er wordt gespot met mensen en kinderen krijgen verkeerde informatie over een levensbedreigende aandoening.''