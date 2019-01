Lenny Kuhr wilde ander lied dan De Troubadour voor Songfestival

Hello Dol­ly-actrice Carol Channing (97) overleden

20:43 Actrice Carol Channing is op 97-jarige leeftijd overleden. Channing werd wereldberoemd met haar vertolking van koppelaarster Dolly Levi in de hitmusical Hello Dolly!. Voor deze rol ontving de actrice in 1964 een Tony Award. De Amerikaanse keerde in haar carrière meerdere malen terug in de rol.