Leo Blokhuis: Ik wist duidelijk niet waar ik aan begon

In een van de boekscènes die Leo Blokhuis direct ontleende aan zijn eigen leven sluipt tiener Johan de trap van zijn ouderlijk huis op. Onder zijn arm een in een oude krant verborgen elpee. Johan beluistert hem met zijn oor aan de grammofoon. Opdat het volume van de rock-’n-rollmuziek zijn ouders niet alsnog naar boven zal lokken.

De heimelijke luistersessie in zijn romandebuut Blauwe zomer had ook kunnen plaatsvinden in de domineeswoning van de familie Blokhuis in Schiedam. Vader Blokhuis was daar hoeder van een, zo duidt zijn zoon, ‘midden-orthodoxe’ christelijke gemeente. Blokhuis: ,,In de jaren vijftig, waarin mijn hoofdpersoon Johan opgroeit, kon in dat milieu rock-’n-roll alleen maar rechtstreeks van de duivel komen. Johan wordt uiteindelijk door zijn vader het huis uitgezet. Dat was bij mij absoluut niet aan de orde. Ik was tiener in de jaren zeventig. Mijn ouders zetten mijn muziek uit als ze die hoorden, maar dwongen me niet mijn platen weg te gooien.’’

In Blauwe zomer kruisen de levens van twee volwassen wordende jongens elkaar. Uiteraard is ook de tweede hoofdpersoon van Blokhuis bezeten van rock-’n-roll. De in Nederlands-Indië geboren Chris vormt met Johan een bandje dat lijkt op de indorockgroepen die in ons land gelden als de grondleggers van het genre.

U schreef zeven jaar aan Blauwe zomer. Waarom zo lang?

,,Het is een moeizaam proces geweest. Daarbij wel gezegd: ik ben geen echte schrijver zoals Peter Buwalda die zich helemaal kan wijden aan een boek. Ik moet af en toe ook ander werk doen.’’

Vond u het schrijven zo leuk dat het voor herhaling vatbaar is?

,,Nee, het is echt heel hard werken geweest. Ik had al acht boeken over popmuziek geschreven, maar dit is heel anders. Toen ik eraan begon, wist ik duidelijk niet wáár ik aan begon. Misschien groei ik hierna nog enorm als schrijver of ik krijg een paar ontzettend goede ideeën, maar anders denk ik geen oeuvre aan romans te gaan opbouwen.’’

Welk verhaal ligt u zo na aan het hart?

,,Aanvankelijk dacht ik aan een informatief boek over het begin van de rock-’n-roll in Nederland. En dus over de rol van de indo’s daarbij. Ik deed interviews met artiesten van toen die nog leven en ging twee keer op researchreis naar Indonesië. Gaandeweg kwam ik erachter dat een puur geschiedenisboek niet het gewenste gevoel zou bevatten. Ik moest de verhalen van muzikanten als de Tielman Brothers, Eddy Chatelin en Woody Brunings samenballen in een fictief personage.’’

,,Die jongen beleeft wat veel mensen met een Nederlandse nationaliteit, maar met Indische moeder in de tweede helft van de jaren vijftig meemaakten. Ze werden in Indonesië gepest, belaagd, opgejaagd als ongewenste vreemdelingen. Hoewel velen nooit in Nederland waren geweest, was teruggaan naar het land van hun vader hun enige optie. Ze namen hun gitaar mee. Die werd hier nog amper bespeeld. Toen de rock-’n-roll overwaaide uit de VS waren zij de logische eerste spelers. Dankzij de muziek konden sommigen zich aan een moeilijk bestaan ontworstelen.’’

Herkent u daar iets in? Was u zonder muziek gekomen waar u nu bent?

,,Misschien niet per se muziek, maar ik denk zeker dat er een vorm van kunst nodig was. Theater, literatuur of film geven je een ander venster op een werkelijkheid die je al dacht te kennen. Uiteindelijk heb ik van de acht kinderen het elastiek van onze opvoeding het verst opgerekt.’’

Leidde uw gedrag tot frictie thuis?

,,Het is twee of drie keer gebeurd dat mijn ouders naar mijn slaapkamer kwamen voor een goed gesprek. Dan uitten ze hun zorgen over de manier waarop ik met mijn geloof omging. Maar als je een jaar of zeventien bent, stokt zo’n gesprek toch ergens. Je kunt als ouders prima vertellen hoe laat je zoon moet thuiskomen, maar zeggen: ‘Jij moet dit geloven’, lukt op die leeftijd niet meer.’’

Maar popmuziek werd wel verboden?

,,Zo strikt was het niet. Als ik met mijn vader meereed naar een preekbeurt en er kwam een popliedje op de autoradio, zette hij dat niet uit. Maar zelf vond hij Bach al redelijk ver gaan. In zijn laatste levensjaar hebben we hem nog meegenomen naar Het Zwanenmeer in de schouwburg. Daar ging hij helemaal in op. Toen dacht ik: wat jammer dat je dit jezelf je hele leven hebt ontzegd.’’

Wat is er veertig jaar nadat u de popmuziek heeft ontdekte over van uw geloof?

,,Ik verander daar nog steeds in. Dat zou mijn vader moeilijk hebben gevonden. Die was van de standvastigheid: niet meedeinen op je gevoel. Ik ga inmiddels vrijwel niet meer naar de kerk. Ik mis er de ruimte voor twijfel, hoewel ik wel van de rituelen houd. Ik geloof zeker in een god, maar kan niet meer precies onder woorden brengen hoe ik die zie. Ik ben nuchterder geworden. Maar als ik in Italië een kerkje binnenloop, voel ik me toch anders. Stiller, spiritueler, lichter.’’