Leoni Jansen oogst lof met comeback in The Voice Senior

Leoni Jansen is alles behalve onbekend in de mediawereld. Ze presenteerde onder meer het Jeugdjournaal, Jansen & Co, Uit de kunst en maakte programma’s met Paul Witteman en Philip Freriks. Daarnaast zingt en acteert ze en regisseert ze theatervoorstellingen. Ze zong ooit voor Nelson Mandela en kreeg de eer om op het huwelijk van koning Willem-Alexander en Máxima te zingen. Ondanks haar succesvolle cv besloot Jansen toch mee te doen aan The Voice Senior.



Lieke van Lexmond bezocht Jansen op haar afgelegen boerderij in de Beemster. Daar vertelde ze onder meer over het gemis van haar man en componist Onno Krijn. Hij overleed in 2015 aan de gevolgen van darmkanker. De twee vormden 24 jaar een koppel, maar hadden slechts twee jaar samengewoond. Ze twijfelde destijds of ze de grote stad weer moest opzoeken, maar legde zichzelf op om minimaal een jaar te rouwen in de boerderij. ,,We waren zo dol op elkaar, dat je dat eigenlijk meeneemt in je rouwperiode. En ten tweede vond ik het juist heel fijn dat hij hier rustig is doodgegaan. En dat we samenwoonden, dat we dat toch nog hebben gehad”, sprak ze openhartig.



Over de reden waarom ze meedeed aan The Voice Senior was Jansen duidelijk. ,,Sinds de corona is al mijn werk weggevallen. Alle voorstellingen weg en geen tours, en toen kwam The Voice Senior op mijn pad”, legde ze aan The Voice-presentatrice Van Lexmond uit. ,,Opeens had ik iets van: ik heb zo’n zin in een feestje. Dat is waarom ik meedoe.” Jansen had overigens wel wat zenuwen: haar goede vriendin Angela Groothuizen is een van de coaches in het zangprogramma en ze was benieuwd of zij haar stem zou herkennen. ,,Ik vind het echt eng, weet je dat?”, bekende ze.