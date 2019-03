Leonie ter Braak: ‘Absurd dat jonge vrouwen strijken voor hun man’

Voormalig WNL-presentatrice Leonie ter Braak heeft zich ontzettend goed vermaakt tijdens de opnamen van Mars versus Venus, de nieuwe spelshow op Net 5. Naast dat ze veel lol heeft gehad, heeft Leonie zich erg verbaasd over antwoorden. In het nieuwe, door Gordon gepresenteerde programma wordt de kennis van mannen en vrouwen over elkaar getest.

Leonie is teamcaptain van de vrouwen en neemt het op tegen de mannen, onder leiding van teamcaptain Jan Versteegh. In de studio zitten honderd vrouwen en honderd mannen in het publiek die tijdens de show hun mening mogen geven. Ze beantwoorden de vragen en zijn daarmee een live bevolkingsonderzoek. Op het moment dat de honderd mannen hun mening hebben gegeven, moet het bekende vrouwelijke duo inschatten wat de meerderheid van de mannen heeft geantwoord, en andersom.

Leonie vertelt dat ze bijna boos werd van sommige antwoorden van de vrouwen, bijvoorbeeld dat de meeste vrouwen, vaak jonge meiden, het heel normaal vinden om te strijken voor de man. ,,Het is 2019! Ik ga toch niet zijn hemden strijken, ben je gek geworden?” Ze moet daarna wel lachend toegeven dat ze een feminist is wanneer het haar uitkomt. ,,Er zat een vraag bij over dat de ideale man de rekening betaalt in het restaurant. Dat vind ik helemaal niet. Je bent gelijkwaardig en dan is het toch heel normaal om de rekening te delen? Maar, als hij zelf na de eerste date voorstelt om te splitten vind ik dat toch wel een afknapper.”

Ook zegt Leonie nou ook weer niet zo feministisch te zijn dat ze voor haar vriend op haar knieën gaat, al wil ze eigenlijk wel trouwen met haar Floris, met wie ze twee zoons heeft. ,,Maar iedere keer dat ik in interviews zeg te willen trouwen, zegt Floris het aanzoek met een jaar uit te stellen. Zoals het er nu uitziet ga ik bejaard mijn bruidsjurk in.”