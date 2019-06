Leonie ter Braak mysterieus over deelname Wie is de Mol?

Ter Braak kon vanavond in het entertainmentprogramma 6 Inside een voorzichtige glimlach niet onderdrukken. ,,Ik zat inderdaad in het buitenland. Het was geen vakantie, het ging om privézaken’’, antwoordde ze op de vraag van collega Albert Verlinde of ze te zien zal zijn in het nieuwe seizoen van Wie is de Mol?. ,,Maar als dit een sollicitatie is om mee te doen, dan daar ga ik daar graag op in!’’