Les Misérables en Sweeney Todd met elf en tien nominaties grote kanshebbers Musical Awards

De afgelopen maanden bracht de vakjury, bestaande uit Hilde Scholten, Jamai Loman, Henriëtte Tol, Maurice Luttikhuis, Joy Kreiken, Arno Gelder en Dianne Zuidema, heel wat uren in het theater door om alle musicals te zien. Les Misérables, al jaren een succesnummer in Londen, is met 11 nominaties het meest vertegenwoordigd, direct gevolgd door Sweeney Todd met 10 nominaties.

De belangrijkste award, die van beste grote musical, gaat dit jaar naar Les Misérables, Disney’s AIDA, The Prom of Charlie and the Chocolate Factory. Bij de kleine musicals zijn dat Sweeney Todd, Blind Date, De regels van Floor en Checkpoint Charlie.

De jury nomineerde Pia Douwes (The Prom), Nandi van Beurden (Dagboek van een Herdershond), Danique Graanoogst (Grease) en Gaia Aikman (AIDA) in de categorie beste vrouwelijke hoofdrol in een grote musical. William Spaaij (Dagboek van een Herdershond), Barry Beijer (The Prom), Remko Vrijdag (Charlie and the Chocolate Factory), Milan van Waardenburg (Les Misérables) en Freek Bartels (Les Misérables) zijn de kanshebbers bij de mannen.

Ook dit jaar kan het publiek bepalen welke musical van het afgelopen seizoen de beste is via de VriendenLoterij Publieksprijs voor Beste Musical en de Eventim Publieksprijs voor Beste Familiemusical.

Het Musical Awards Gala vindt op 15 mei plaats in het AFAS Circustheater Scheveningen en wordt live uitgezonden door AVROTROS op NPO1. Het gala wordt gepresenteerd door Frits Sissing en Marlijn Weerdenburg. Kaarten voor het evenement zijn te koop via Eventim.

Alle nominaties op een rij:

Beste Grote Musical

Les Misérables – De Graaf & Cornelissen Entertaiment ism Van Lambaart Entertainment

Disney’s AIDA – Stage Entertainment Nederland

The Prom – De Graaf & Cornelissen Entertainment

Charlie and the Chocolate Factory – Theateralliantie

Beste Kleine Musical:

Sweeney Todd – MediaLane Theater

Blind Date – De Theater BV

De Regels van Floor – SENF Producties BV

Checkpoint Charlie – Goedemorgen TheaterproductiesBeste Vrouwelijke Hoofdrol in een grote musical

Pia Douwes (The Prom)

Nandi van Beurden (Dagboek van een Herdershond)

Danique Graanoogst (Grease)

Gaia Aikman (Disney’s AIDA)

Beste Vrouwelijke Hoofdrol in een kleine musical

Brigitte Heitzer (Blind Date)

Simone Kleinsma (Sweeney Todd)

Valerie Curlingford (Sweeney Todd)

Desi van Doeveren (Before After)

Beste Mannelijke Hoofdrol in een grote musical

William Spaaij (Dagboek van een Herdershond)

Barry Beijer (The Prom)

Remko Vrijdag (Charlie and the Chocolate Factory)

Milan van Waardenburg (Les Misérables)

Freek Bartels (Les Misérables)

Beste Mannelijke Hoofdrol in een kleine musical

Coen Bril (Before After)

Max Laros (De Regels van Floor)

Hans Peter Janssens (Sweeney Todd)

Jonathan Demoor (Sweeney Todd)

Beste Vrouwelijke Bijrol

Suzan Seegers (Dagboek van een Herdershond)

Sanne Franssen (Blind Date)

Vajèn van den Bosch (Les Misérables)

Esmée Dekker (Grease)

Nurlaila Karim (The Bodyguard)

Lone van Roosendaal (Sweeney Todd)

Beste Mannelijke Bijrol

Peter van Heeringen (Charlie and the Chocolate Factory)

Mark Roy Luykx (Les Misérables)

Yannick Plugers (Les Misérables)

Samir Hassan (Sweeney Todd)

Aanstormend Talent

Joes Brauers (Dagboek van een Herdershond)

Juliëtte van Tongeren (The Prom)

Soraya Gerrits (The Prom)

Sem Gerritsma (Les Misérables)

Beste Regie

Joep Onderdelinden (Blind Date)

Naomi van der Linden (De Regels van Floor)

Laurence Connor en James Powell (Les Misérables)

Frank van Laecke (Sweeney Todd)

Beste Choreografie

Pim Veulings (Charlie and the Chocolate Factory)

Daan Wijnands (Grease)

Chiara Re (The Prom)

Darrell Grand Moultrie (Disney’s AIDA)

Beste Decor, Toneelbeeld en Projecties

Bob Crowley (Disney’s AIDA)

Matt Kinley (Les Misérables)

Carla Janssen Höfelt (Sweeney Todd)

Arjen Klerkx (Charlie and the Chocolate Factory)

Beste Lichtontwerp

Natasha Katz (Disney’s AIDA)

Paule Constable (Les MIsérables)

Jordy Veenstra (De Regels van Floor)

Marc Heinz (Charlie and the Chocolate Factory)

Beste Geluidsontwerp

Mick Potter (Les Misérables)

Maarten Houdijk (Sweeney Todd)

Tony Gayle (Disney’s AIDA)

Maarten Houdijk (Before After)

Beste Kostuums, Kap & Grime

Mattijs van Bergen (Charlie and the Chocolate Factory)

Arno Bremers (The Prom)

Bob Crowley (Disney’s AIDA)

Arno Bremers (Blind Date)

Beste Muziek, Liedteksten en Arrangementen

André Breedland (Dagboek van een Herdershond)

Sam Verhoeven (Blind Date)

Stef Bos (Checkpoint Charlie)

Helmer Kant (Checkpoint Charlie)

Beste Script en Dialogen

Allard Blom (Blind Date)

Marjon Hoffman en Ernst Jan van Rossen (De Regels van Floor)

André Breedland (Dagboek van een Herdershond)

Fleur van Greuningen (Checkpoint Charlie)

Beste Vertaling

Thomas van Luyn (Charlie and the Chocolate Factory)

Rik van den Bos (Charlie and the Chocolate Factory)

Jurrian van Dongen (The Prom)

Elly Scheele (Before After)

Beste Nederlandse Oorspronkelijke Musical

Blind Date – De Theater BV

Checkpoint Charlie – Goedemorgen Theaterproducties

Dagboek van een Herdershond – Albert Verlinde Producties en Toneelgroep Maastricht

De Regels van Floor – SENF Producties BV

Misfit - Morssinkhof Terra Theaterproducties