Les Misérables in december weer te zien op West End

Vanaf 5 december wordt de musical zes weken lang opgevoerd in het Sondheim Theatre op Shaftesbury Avenue. Zanger Michael Ball en acteur Matt Lucas, bekend van Little Britain, zullen dan onder anderen te zien zijn.



Afgelopen zomer maakte Mackintosh nog bekend dat shows als Mary Poppins, Hamilton en The Phantom Of The Opera dit jaar niet meer op West End te zien zouden zijn vanwege de coronacrisis. Naast Les Miz zal ook de pantomime-voorstelling Pantoland at The Palladium in december op West End te zien zijn.