Lewis Hamilton in kilt op cover GQ

video Royston Drenthe flirt met Victoria Koblenko: 'Ik luister alleen, rustig, rustig'

12:23 Victoria Koblenko is blij met de positieve reacties die ze krijgt nadat ze gisteravond aanschoof als sidekick in het praatprogramma VI Oranje Blijft Thuis. Te zien was hoe de 37-jarige actrice gecharmeerd was van voormalig Ajax-voetballer Sjaak Swart en voormalig profspeler Royston Drenthe op zijn beurt Koblenko wel zag zitten.