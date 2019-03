Lex Uiting: Stekker te snel uit RTL Late Night, Twan verdiende meer dan dit

Waarom zat Lex Uiting maandagavond niet in de laatste uitzending van RTL Late Night met Twan Huys? Was het vieren van het Limburgse carnaval vastelaovend - waarover hij vorig jaar de veelgeprezen documentaire Nao ’t Zuuje maakte - belangrijker?



,,Daar aan tafel zitten was niet ‘in Frage’ en ik had wat privéafspraken in het Zuiden. Maar ik twijfelde wel een beetje’’, vertelt Uiting (32). ,,Dit was natuurlijk heftig nieuws. Al was ik er alleen maar even achter de schermen.’’ Hij lacht het relativerend van zich af. ,,Het is de eeuwige spagaat waarin ik zit, die tussen de Zuidelijke gemoedelijkheid en het Gooische matras.’’