Liam Gallagher (Oasis) over broer: hij is erger dan Donald Trump

Journalisten van het Britse ochtendprogramma Good Morning Britain vroegen de oud-leadzanger van de legendarische band wie volgens hem de Grootste Slechterik was, een van de categorieën bij de uitreiking van de NME Awards die hij bezocht. Gallagher hoefde niet lang over na te denken en noemde zijn broer, de ex-gitarist van de band. ,,Hij is de grootste leugenaar en nepperd in de muziek-industrie'', aldus de zanger.

Daarnaast noemde Liam zijn broer Noel ook nog 'erger dan Piers Morgan'. Die controversiële journalist mocht gisteravond de prijs van Grootste Slechterik mee naar huis nemen. Morgan liet zich onder meer kritisch uit over vrouwenmarsen en joeg een heleboel sterren tegen zich in het harnas, zoals Kim Kardashian en Ariana Grande. Liam zelf ontving een prijs voor zijn 'goddelijke genie'. Hij droeg hem op aan zijn moeder en 'mijn legertje liedjesschrijvers, de aapjes in parka's'.



Oasis was een van de succesvolste bands van de jaren negentig en scoorde wereldhits met onder meer Wonderwall en Don't Look Back in Anger. Van het album (What's the Story) Morning Glory? gingen wereldwijd meer dan 20 miljoen exemplaren over de toonbank. De band stond bekend om de spanningen tussen de broertjes Gallagher. De ruzies tussen de twee bleken in 2009 niet meer op te lossen toen de band definitief uit elkaar ging. Noel Gallagher zei daarna in een radiointerview dat er nooit een reünie van zijn ooit toonaangevende band zou komen. ,,Zelfs niet als het leven van alle uitgehongerde kinderen ter wereld ervan zou afhangen'', liet hij weten.