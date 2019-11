Lichaam Seinfeld-acteur deels opgegeten door gieren

De 70-jarige acteur, die niet meer had geacteerd sinds 1998, raakte verdwaald tijdens een autorit. Volgens de lokale autoriteiten had hij zijn auto verlaten en kwam hij ten val. Toen de politie zijn lichaam vond, was het deels opgegeten door gieren en insecten. Zijn hondje Boo Boo Bear werd later dood gevonden in de achtergelaten auto.



Volgens politie probeerde Levin naar huis te rijden, maar kwam hij terecht op wegen die hij niet zo goed kende.