‘Liedjes zijn hetzelfde, maar elke show is anders’

Holland Zingt HazesVijftien jaar geleden overleed volkszanger André Hazes. In Ziggo Dome wordt hij alweer voor het zevende jaar geëerd met het meezingfestijn Holland Zingt Hazes dat vanavond begint. Jeroen van der Boom herinnert zich nog haarfijn hoe Holland Zingt Hazes ontstond. De zanger was op de première van Hij gelooft in mij , de musical over het leven van André Hazes. Een productie van Joop van den Ende met wie hij na afloop aan de praat raakte.

,,Hij vroeg wat ik van de voorstelling vond. Nou, ik vond het een mooi maar ook best zwaar verhaal. Over drank, zijn doofheid en op een gegeven moment stond er zelfs een kist op het toneel. Ik zei tegen Joop dat ik dacht dat we eigenlijk gingen mee zingen. Zou dat werken dan, vroeg hij? Ik denk het wel, zei ik. Vrienden van Amstel was er al, de Toppers waren er, dit kon er best bij. En vrijwel iedereen kent de liederen van André Hazes.’’

Zie daar de geboorte van Holland Zingt Hazes: een avond met artiesten die een aantal liedjes van André Hazes zingen in Ziggo Dome. Met Jeroen van der Boom als arrangeur en begeleider op de piano. ,,We hebben een klein team van drie, vier mensen voor de invulling van de avond. Dat betekent dat ik veel vrijheid heb om me creatief helemaal uit te leven. Dat moet ook, want je wilt elk jaar toch een ander programma.’’

Welke artiesten waren bij de eerste editie?

,,Sowieso Roxeanne en Dré, de kinderen. Zij waren nog jong, maar konden meedoen. We keken naar wie kon en paste. Kwamen uit op een kleine groep kennissen tegen we zeiden: we gaan iets nieuws beginnen, doe je mee? Danny de Munk, Peter Beense, Xander de Buisonjé, Gerard Joling. Nu beginnen we vanavond alweer de zevende editie en is Holland zingt Hazes ook voor volgend jaar vastgelegd.’’

Het is vijftien jaar geleden dat André Hazes stierf. Gaan jullie nog iets speciaals doen?

,,Dat hebben we bij zijn tiende sterfdag gedaan, maar natuurlijk is er wel weer iets nieuws. Het podium is in het midden. De opening is behoorlijk ‘poppy’, want André was ook van de blues en hijzelf is wederom als hologram te zien. Het verschil: het wordt een duet met Dré. Ze zingen Kleine Jongen.’’

Volledig scherm Roxeanne Hazes, Jeroen van der Boom en André Hazes tijdens Holland zingt Hazes © ANP Kippa

Het repertoire van Hazes verandert niet, wordt het dan niet elk jaar hetzelfde?

,,Het is een beetje lastig om vanuit de hemel een hit te maken, hè. Holland zingt Hazes is Hazes en dat is juist de kracht. Met de herkenbaarheid van de liedjes. Mijn zoon kent Hazes van uit de voetbalkantine, mijn ouders uit hun tijd. Natuurlijk ben je aan het repertoire gebonden, maar je moet wel kijken naar de pan waarin het allemaal gebakken wordt. Gerechten dus op een andere wijze voorschotelen. En door andere mensen. Ik probeer elk jaar een andere verdeling te maken. Andere arrangementen, een andere opening. Niet één show is hetzelfde.”

Wie debuteren dit jaar bij Holland Zingt Hazes?

,,Nick & Simon. Kijk, je moet ook kijken naar andere artiesten die je niet snel zou verwachten. Dat wordt ook steeds makkelijker. Als ik de eerste jaren mensen belde om op te treden, zeiden ze snel nee. Nu er wat schapen over de dam zijn, komen ze veel sneller. Je kunt ook bijna niet zeggen: ik heb niets met die muziek van Hazes, want iedereen kent wel een liedje.”

Welke artiesten staan nog op je verlanglijstje?

,,Ik zou het heel leuk vinden als Miss Montreal een keer mee zou doen. Guus Meeuwis heeft als verrassing één keer een liedje gezongen. Ik zou het leuk vinden als hij door de hele show zou zitten. Net als Marco Borsato. Die staat al lang op ons verlanglijstje. Maar misschien moet je ook wel eens een stap maken naar de Lil’ Kleines en Ronnie Flexen. Maar wat je dan merkt: het publiek wil ook herkenbaarheid en meelallen. We hebben wel eens een Hazes-liedje verbouwd tot een rap, maar dat viel niet bij iedereen even goed. Eigenlijk maken we deze show met het idee: als André vanavond Ziggo Dome zou binnen wandelen, zou hij de show zo mee kunnen doen. Hij zou het te gek vinden.’’

Holland Zingt Hazes, 15, 16, 22 en 23 maart in Ziggo Dome met onder anderen Nick & Simon, André Hazes, Roxeanne Hazes, Danny de Munk, Xander de Buisonje en Johnny de Mol.