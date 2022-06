Liefde met grote gevolgen: drugsdealers, pooiers en een bendeoorlog

Humberto Tan neemt Amsterdam Diner Award in ontvangst

Prinses Mabel, Humberto Tan en Victoria Koblenko waren zaterdagavond aanwezig bij het Amsterdam Diner, dat haar 30-jarig bestaan vierde. In totaal is 1,27 miljoen euro opgehaald met het gala, bedoeld voor onderzoek naar hiv, zorg voor mensen met hiv en aids in Oekraïne en de opsporing van hiv bij baby’s en kinderen in Kenia. Tan mocht de Amsterdam Diner Award in ontvangst nemen, een prijs die sinds 2016 wordt uitgereikt ‘aan personen die zich actief inzetten in de strijd tegen aids’.

27 juni