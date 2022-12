Liefdeskoppel Maud en Evert nog altijd dolgelukkig: ‘Vanochtend samen een kalfje gehaald’

Een tikje onverwacht is het wel. Als Venderbos arriveert bij de boerderij van boer Evert, ziet hij Maud bij het raam staan. Ze doet verwonderd de deur open als ze hoort samen met Evert in de prijzen te zijn gevallen. Al maakt de camera ook veel indruk. Beschaamd zegt ze: ,,Sta ik in mijn maillot, dat is ook erg. En mijn mascara zit tot onder mijn knieën.”



Ze woont sinds mei samen met Evert, al is ze nog niet helemaal gewend aan het ritme van haar grote liefde. ,,Koeien bevallen en dan moet je eruit. Een uur of zes, dat is normale opstatijd. En dan stonden we wel al met zijn tweeën een kalfje eruit te halen.”



Uiteindelijk komt ook Evert erbij. Hij is door Maud gebeld, omdat hij met de shovel aan de andere kant van de boerderij is. Hij is ingetogen zoals altijd. Op de award reageert hij op zijn Everts ‘ja, dankjewel’ en over de fles champagne zegt hij: ,,Die komt wel op dit jaar.” Om daarna binnen samen met Maud de vers gemaakte hamburgers op te gaan eten.