Pied-a-terre 'Nott Cott' behoorde ooit toe tot brigadier Sir Miles Hunt-Davis, de secretaris van prins Philip. Voordat het in 2013 het vrijgezellenhuis van Harry werd, woonden zijn twee jaar oudere broer en Kate er. Daarna verhuisden ze naar een 20 kamers tellend appartement binnen de paleismuren, met een waarde van 4,5 miljoen pond. Volgens de laatste geruchten aasden Harry en zijn Amerikaanse bruid op een groter accommodatie; een appartement verderop met maar liefst 21 kamers. Waarom dat niet is doorgegaan, is niet bekend.