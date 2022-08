Liefdevolle ode aan de beroerde B-film: oscarwinnaar moest deels heel slechte film maken

‘Waar kijken we in vredesnaam naar?! Wat is dit voor troep?!’ Het lijkt de standaard reactie van zo’n beetje iedereen tijdens de pakweg eerste 20 minuten van Coupez! Dat gold ook voor de mensen die hem afgelopen mei zagen in Cannes waar de Franse productie het prestigieuze filmfestival mocht openen. Mits je het Japanse origineel (One Cut of the Dead uit 2017) al zag.