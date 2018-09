Lieke gaat strijd met de kilo's aan en Kaj en Tony bloot achter palmblad

ShowbytesKorte updates van de sterren op sociale media - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekend Nederland. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Expeditie Robinson-deelnemers Kaj Gorgels en Tony Claessens (dj Tony Junior, de vriend van zangeres Maan) hebben zich naakt achter een palmblad laten vereeuwigen. Op de foto is overigens niet te zien of ze heren toch hun broekje aangehouden hebben.

nieuwe cover van de l’homo? 😂 #expeditierobinson Een foto die is geplaatst door null (@tonyjuniorofficial) op 5 Sep 2018 om 7:09 PDT

Bridget Maasland kon het niet nalaten een vertederend kiekje uit de privésfeer met haar volgers te delen. Te zien: haar hond en zoon Mees.

These two!! ❤️❤️❤️❤️ Een foto die is geplaatst door null (@bridgetmaasland) op 5 Sep 2018 om 6:10 PDT

RTL4-coryfee Martijn Krabbé is 'blij' dat hij nu alweer, in rode jas, in actie moest komen voor een nieuwe kerstcommercial van de Postcodeloterij.

Godzijdank. Het is alweer Kersemus...#postcodeloterij @carolinetensen @florinekoenen @yvonnebaertstyling #rodejas Een foto die is geplaatst door null (@martijn_krabbe) op 5 Sep 2018 om 2:12 PDT

Speciaal voor alle vrouwen die houden en zelfs gek worden van mannen in een superstrak maatkostuum heeft kickbokser Rico Verhoeven zich in een colbertje gehesen.

Cause the girls go crazy for a sharp dressed man. Especially with that look like 🙄 are going to eat that 🍔🍗🍟🍕🥡🍣 🤣🤣🤣🤣 Een foto die is geplaatst door null (@ricoverhoeven) op 5 Sep 2018 om 5:19 PDT

Winston Gerschtanowitz is vandaag in de studio onder handen genomen door make-upartieste Gwen van Waveren die nog een beetje twijfelt over het eindresultaat.

Me and my make-up artist @gwenvanwaveren . Ze weet nog niet of ze trots op het resultaat 😂😂😂 Een foto die is geplaatst door null (@winstongerschtanowitz) op 5 Sep 2018 om 4:37 PDT

Eva Simons heeft bij de kapper een nieuw 'scheerkunstwerkje' laten aanbrengen.

This is my friend @freakzduartz , who is a amazing artist. He just makes straight up art pieces on my skull :))) Een foto die is geplaatst door null (@evasimons) op 5 Sep 2018 om 3:53 PDT

Presentatrice Shelly Sterk schat haar volgers minder slim in dan ze waarschijnlijk zijn. Ze reist met het vliegtuig naar 'een grote appel', oftewel niks anders dan de Amerikaanse miljoenenstad New York.

Iets met een grote appel! 🍎✈️ Een foto die is geplaatst door null (@shellysterk) op 5 Sep 2018 om 6:02 PDT

Nicolette Kluijver en haar man Joost Staudt hebben een van hun dochtertjes meegenomen naar een ontmoeting met de Nederlandse astronaut André Kuipers. Volgens Joost wil het meisje nu geen dokter meer worden maar later het heelal gaan verkennen.

Mijn kleine #astronaut is op bezoek bij #andrekuipers voor een #meetandgreet en voor zijn nieuwe boek (André het Astonautje) ! Ik denk dat ze geen dokter meer wil worden.... ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@drjooststaudt) op 5 Sep 2018 om 5:22 PDT

Of het iets met zijn nieuwe mosgroene suede jasje te maken heeft, is een raadsel, maar Wolter Kroes komt binnenkort met 'geweldig nieuws'.

Het is nog niet zover, maar volgende week kom ik met geweldig nieuws waar jullie blij van worden. Ik ben het nu al 😁 Een foto die is geplaatst door null (@wolter_kroes) op 5 Sep 2018 om 4:23 PDT

Babette van Veen hangt, dik in de make-up, rond in een gezellig jasje met print en piekt vervolgens vervolgens naar eigen zeggen 'als een malle'.

Wachten, hangen, thee drinken...en dan pieken als een malle 🤪 Een foto die is geplaatst door null (@babettevanveenofficial) op 4 Sep 2018 om 8:33 PDT

Lieke van Lexmond kan nu al geen groene appel meer zien nadat ze is begonnen aan een afslankmethode die bestaat uit een strikt voedingsplan en de daarbij horende supplementen. ,,Vanaf nu een beetje hulp'', aldus Lieke.

Vandaag voel ik me wat ‘appelig’ ...... Ik start met een dieet. Wil al zo lang paar kilo kwijt en vanaf nu een beetje hulp. Dit keer geen crash dieet, maar iets voor langere tijd. #benieuwd!! #spannend @newfysicnl Een foto die is geplaatst door null (@liekevanlexmond) op 5 Sep 2018 om 2:14 PDT

Ellen Hoog heeft een nieuwe dikke Mercedes onder haar kont en geeft, niet geheel toevallig, een ritje weg.

Mijn auto ingeruild voor deze nieuwe A klasse. Daar wilde ik best wel even casual tegenaan leunen toen dat gevraagd werd. Jij maakt trouwens binnenkort kans om een weekend lang in deze auto te rijden, more soon! Een foto die is geplaatst door null (@ellen_hoog) op 4 Sep 2018 om 8:33 PDT

Het hart van musicalster Jim Bakkum is gebroken nu hondje Micky na 14 jaar niet langer bij zijn ouders woont. Dat het beestje 'klaar' was voor de hondenhemel, is een schrale troost.

🌹 Onze lieve Micky is er niet meer. Bijna 14 jaar geworden en helemaal klaar voor de hondenhemel. Op mijn zeventiende kwam hij als klein donzig beestje ons gezin in. Nu bijna 14 jaar later is hij gegaan als een oud mannetje dat echt op was... Mijn ouders zijn hun maatje verloren. Doei Mick, je was zo lief. 😢 Een foto die is geplaatst door null (@jimbakkum) op 4 Sep 2018 om 11:14 PDT

Nadat kijkers van het vernieuwde RTL Late Night zich massaal afvroegen waar de kaasstengels toch waren gebleven, liet Twan Huys honderden zoutjes aanrukken die onder het motto 'team kaasstengel' op tafel werden gezet. Of Twan een liefhebber is van het kaashapje, is niet bekend.

GROETJES! #TeamKaasstengel #RTLLN Een foto die is geplaatst door null (@rtllatenight) op 4 Sep 2018 om 13:37 PDT

Bij gebrek aan beter heeft Halina Reijn een sexy kiekje van zichzelf met haar hartsvriendin Carice van Houten van internet gejat. Carice blaast vandaag op een onbekende locatie 42 kaarsjes uit.

Gefeliciteerd liefste @leavecaricealone Kan niet zonder je. Dan weet je dat. ❤️ foto @demarcdegroot (misschien heb je een betere versie van deze top kiek 😬 dan deze die ik net van het wereld wijde web heb gejat) Een foto die is geplaatst door null (@halinareijn) op 4 Sep 2018 om 15:01 PDT

Rotterdammer Richard Groenendijk zweet peentjes nu vandaag proefopnames plaatsvinden voor zijn nieuwe personalityshow. De bijgelovige Richard hoopt dat een lieveheersbeestje hem inspireren tot hilarische anekdotes.

Vandaag een héle spannende dag want opname pilot voor een nieuw tv programma voor @omroepbnnvara En deze komt zojuist spontaan op mijn hand zitten. Ja; ik ben bijgelovig. En beter dan een Cobra toch? (Nou kruipen die doorgaans niet over straat in Rotterdam, maar u snapt me...) 🐞 Een foto die is geplaatst door null (@richard_groenendijk) op 5 Sep 2018 om 0:31 PDT

Glennis Grace (echte naam Glenda Batta) moet opnieuw zoon Anthony missen nu ze zich in Hollywood voorbereidt op de halve finale van America's Got Talent. Dat is niet makkelijk, want Glennis mist haar tiener elke seconde.

I'm only a heartbeat away my precious child.. I miss you every minute of the day when I'm not with you❤️🙏🏽 @thony_020 #lifeofaworkingmom #travelingartist #agt #notdoneyet Een foto die is geplaatst door null (@glennisgrace) op 4 Sep 2018 om 12:04 PDT

Geraldine Kemper haalt een frisse neus in de Zwitserse bergen en heeft in Kees de koe een nieuwe vriend gevonden.

Kees en ik. 💜 #zwitserland #3opreis Een foto die is geplaatst door null (@geraldine_kemper) op 5 Sep 2018 om 2:10 PDT

De huisdieren van Tanja Jess zijn in relatietherapie gegaan.

#itscomplicated Working on their relationship #entochvoelikeenafstand 😅🐶🐾🐱 #catsanddogs Een foto die is geplaatst door null (@tanjajess) op 4 Sep 2018 om 23:01 PDT

Patty Brard knalt de calorieën naar binnen nu ze op de kop af dertien jaar samen is met haar liefje architect Antoine van de Vijver. Pat blijft voor altijd bij hem, verzekert ze haar fans in Nederland en op Ibiza.

Vandaag 13 jaar samen met mijn schatje! Dat wordt een feestontbijt! #love #intheair #thirteenyears #lifetime #greatful #bestfriends #forever #together Een foto die is geplaatst door null (@pattybrard) op 4 Sep 2018 om 23:41 PDT

Ruud Gullit zet de jarige zoon van zijn vriendin Karin vandaag extra in het zonnetje.

Happy birthday to my stepson @nhgel 🎂🎂🎂🎂🎉🎉🎉🎉 Een foto die is geplaatst door null (@ruudgullitofficial_) op 4 Sep 2018 om 23:50 PDT

Coen Swijnenberg probeerde de Art Selfie-app en is niet echt tevreden met het resultaat.