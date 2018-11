Lieke mag het rotklusje van het jaar opknappen

De tv-kijker heeft het niet altijd makkelijk, maar laten we vandaag eens aan de presentatoren denken. Die stumperds zijn ook niet te benijden. Leuk hoor, zo’n contract bij een commerciële zender, maar op een dag ben je onvermijdelijk aan de beurt voor het K-klusje van het jaar.



Zo noemen de bazen het natuurlijk niet. Die kijken wel mooi uit. Die reppen van een spannend nieuw format, spraakmakend ook, beetje ondeugend, voor mensen die sterk in hun schoenen staan. Nicolette had interesse, aan Beau hadden ze gedacht. Maar weet je, ze gunnen het jou. Want ja, jij hebt toch dat contract, en jij had de afgelopen tijd niet zo heel veel te doen. Ze letten er natuurlijk op dat laatste zinnetje niet al te dreigend te laten klinken, maar als betrokken ster voel je donders goed dat nee zeggen geen optie is. Tenminste, als je niet binnenkort als de volgende Dennis Weening op de keien wilt belanden en toezien hoe een jongere en blondere dame jouw plek inneemt.