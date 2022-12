Liesbeth werd in Top2000 op de radio ten huwelijk gevraagd: ‘Hij was totaal niet nerveus’

Herman van der Zandt maakt scherm ‘kapot’ bij rentree als ‘Herman de Schermman’: ‘Ander budget hè’

Kijkers van de Top 2000 a gogo waanden zich gisteravond plots weer in de verkiezingsstrijd van begin jaren 10. Presentator Herman van der Zandt kroop namelijk nog één keer in zijn rol als ‘Herman de Schermman’. Op een groot scherm presenteerde hij feitjes over het stemgedrag in de Top 2000.

28 december