Lieve Lingen en Mette Bus: dit zijn de kanshebbers voor de Faamnaam 2020

Corona­proof Tussen Kunst en Kitsch lastiger voor experts: ‘Is zo’n beeldje tien keer kleiner dan op de foto leek’

18 november Taxatiedagen met drommen mensen, dát gaat nu even niet. Vanavond is voor het eerst de coronaproofversie van Tussen Kunst en Kitsch te zien. Met daarin meteen een kunstwerk dat het meest waardevol blijkt te zijn in de vijfjarige carrière van Frits Sissing als presentator van het programma.