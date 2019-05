Lil’ Kleine blijft twee uur lang boeien in Ziggo Dome

De middageditie van wat op de affiches en de kaartjes Het Concert heet, zal vooral door zijn allerjongste fans zijn bezocht, maar ook ‘s avond is het publiek opmerkelijk jong. Wie onder de twaalf is, dient te worden vergezeld door een ouder. Het zijn vooral jongens die samen met pa of ma de zaal betreden. Meisjes, iets ouder, zijn in complete vriendinnengroep gekomen.



Lil’ Kleine - met zijn 24 levensjaren behalve een heel succesvol rapper ook actief in het frituurwezen, de horeca en de mode - houdt van al zijn fans, maar die meisjes krijgen extra aandacht: “Jullie zijn speciaal en laat geen man vertellen dat jullie dat niet zijn.” Dat is mooi en lief. Beetje tegenstrijdig dat in zijn raps vrouwen veelal wijven of bitches heten, maar dat is het jargon van de hiphop.



Spektakel heeft hij zijn fans voorafgaand aan zijn optreden in de Ziggo beloofd, en spektakel krijgen ze. Vlammen, bommen, een lichtshow en een liveband; het is er allemaal. En aan het begin van de avond daalt de rapper vanuit het dak van de Ziggo neer op het podium, dat een catwalk tot zo ongeveer achter in de zaal heeft.



Grote vraag vooraf: lukt het Lil ‘ Kleine, ondanks al zijn succes niet de soepelste rapper van het land, de aandacht bijna twee uur vast te houden? Antwoord: met gemak. Hij doet het grotendeels alleen, maar er zijn ook de nodige gasten (die ieder voor hun bijdragen worden beloond met een ‘klokkie’: een Rolex van zo’n 10.000 euro).