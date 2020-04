Lil’ Kleine deelt zoete kiekjes vanuit Dubai en Bibi tovert met printjes

Meer dan 1,6 miljoen kijkers voor ingekorte The Voice Kids

11:41 Tussen alle journaals en talkshows was er gisteravond één programma dat geen coronavirus-link had en toch goed scoorde. The Voice Kids was met ruim 1,6 miljoen kijkers het op één na best bekeken programma van de dag, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.