Lil’ Kleine herenigd met zoon en Jan is een mazzelaar

Droom Pauline Wingelaar komt uit: eindelijk derde kindje op komst

3 augustus De grote droom van Pauline Wingelaar is werkelijkheid geworden: er is eindelijk een derde kindje op komst. Dat maakt Wingelaar, bekend van Echte Gooische Meisjes, vandaag wereldkundig nadat eerdere pogingen om zwanger te raken niet leken te lukken. Ze kan het zelf nog nauwelijks bevatten. ‘Zo ongelofelijk dankbaar en blij dat ik jullie eindelijk mag vertellen dat Rein en Died een broertje of zusje krijgen’, schrijft de blondine.