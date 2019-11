Lil’ Kleine: Ik heb niet gevochten met Anouk in studio The Voice

The Voice of Holland -coach Jorik Scholten, beter bekend als Lil’ Kleine, wil geen woorden meer vuil maken over de ruzie tussen hem en collega Anouk. Dat de twee elkaar in de haren zouden zijn gevlogen tijdens de opnames van de talentenjacht, is volgens Scholten ‘niet waar'.

De zanger wil zich vooral focussen op The Voice, vertelt hij in de Coen en Sander Show op Radio 538. ,,Gevochten? Dat is niet waar. Ik ben niet uit op ruzie. Ik vind dat de media zich genoeg hebben geuit, ik vind dat Anouk zich genoeg heeft geuit. Daar laat ik het lekker bij. Ik kom niet voor de ruzie, ik kom voor The Voice.’’

Eerder deze week kwam naar buiten dat Lil’ Kleine en Anouk flinke bonje met elkaar hadden gehad. RTL bevestigde de ruzie tussen de twee artiesten. ,,Het klopt dat Anouk & Lil Kleine een aanvaring hebben gehad. De kou is nog niet uit de lucht. Meer willen we er niet over kwijt’', liet een woordvoerder weten.

Komende vrijdag gaat het tiende seizoen van The Voice of Holland van start met Ali B, Waylon, Anouk en Lil’ Kleine. Nadat bekend werd dat de rapper en zangeres ruzie hadden met elkaar, was het nog maar de vraag of het coachende team zou blijven bestaan. Daarover zegt Scholten nu: ,,Ik heb het tiende seizoen met veel plezier gemaakt en we gaan het afmaken met veel plezier. Met zijn allen.’’