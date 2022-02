Lil Kleine krijgt 120 uur taakstraf voor mishandeling in club

Miljoenen­jacht nog steeds in programma­sche­ma Talpa

Talpa gaat ervan uit dat er eind maart gewoon gestart kan worden met een nieuw seizoen van Miljoenenjacht op SBS6. Of dat ook met Linda de Mol als presentatrice is, is nog niet bekend. Een woordvoerder laat desgevraagd weten dat daarover voorlopig nog niets gecommuniceerd wordt.

