Lil' Kleine vervangt Sanne Hans als coach in The Voice

,,Ik voel me vereerd'', zei de jonge rapper, die eigenlijk Jorik Scholten heet, in de finale van de RTL-talentenjacht. ,,Ik vind het spannend. Mijn verwachting is een leuk seizoen. Ik kom hier wel om te winnen.''



Het is de bedoeling dat Sanne Hans in het seizoen 2019-2020 terugkeert op haar rode coachstoel. Het komende jaar staat voor haar in het teken van haar eigen muziek, vertelde ze.



De bloedstollende finale van The Voice werd vanavond gewonnen door titelfavoriet Jim van der Zee (23). De zoetgevooisde conservatoriumstudent stond gedurende de hele avond in de zogenoemde safe zone en kreeg uiteindelijk meer stemmen dan zijn enige overgebleven rivale, levensliedprinses Samantha Steenwijk.