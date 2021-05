Lil' Kleine voorlopig niet te horen op FunX na vermeend geweldsincident

De muziek van rapper Lil’ Kleine is voorlopig niet meer te horen op FunX, het urbanradiostation van de NPO. Aanleiding voor het besluit is het vermeende geweldsincident tussen de rapper en zijn vriendin Jaimie Vaes op Ibiza.

Het is nog onduidelijk of de boycot tijdelijk of permanent is. ,,We volgen het nieuws en gaan komende tijd even kijken hoe we hier op lange termijn mee omgaan’’, aldus een woordvoerder tegen Het Parool.

FunX is de eerste radiozender die dit besluit neemt. Bij de andere radiozenders van de publieke omroep speelt het onderwerp minder, omdat ‘bijvoorbeeld Radio 4 en Radio 5' zijn muziek toch al niet draaien vanwege het profiel van de zenders, aldus de woordvoerder. ,,Ondertussen gaan we met ons publiek in gesprek. Niet alleen over de ontwikkelingen in deze zaak, maar over mishandeling in het algemeen.” Op welke manier dat gebeurt, is niet duidelijk.

Weinig gevolgen

Het nieuws over de vermeende mishandeling lijkt verder weinig gevolgen te hebben voor de artiest. Zijn optreden bij het City of Dance-festival in Middelburg komende juli gaat bijvoorbeeld door, laat de organisatie aan deze site weten. Vooralsnog blijft hij ook hoofddocent bij het online-platform Street Academy, waar hij colleges geeft over persoonlijke ontwikkeling.

Quote Dit is een zaak tussen Lil’ Kleine en zijn vrouw, daar spelen wij geen rol in Talpa

Voor Talpa, waar Scholten het gezicht is van jongerenplatform New Wave, staat het nieuws ook los van zijn werk. ‘We hebben berichten in de media gelezen’, zegt een woordvoerster. ‘Dit is een zaak tussen Lil’ Kleine en zijn vrouw, daar spelen wij geen rol in.’ Het limoncellomerk Fiorito, waar Scholten samen met zijn manager Nathan Moszkowicz mede-eigenaar van is, stelde vanochtend nog niets te kunnen zeggen over eventuele gevolgen voor die samenwerking.

Gewond en bebloed

Lil’ Kleine werd afgelopen zondag gearresteerd op Ibiza na een incident in hotel Oku. Zijn vriendin Jaimie zou ‘gewond en bebloed’ en met gescheurde kleding de lobby in zijn gerend, waarna de receptie de politie belde. De rapper verscheen maandag met handboeien om bij de rechtbank, waar de zaak werd geseponeerd vanwege een gebrek aan bewijs. De artiest mag volgens zijn advocaat weer gaan en staan waar hij wil en werd gisteren al op het strand gespot met vrienden.

Quote Hij ziet in dat bepaalde dingen anders moeten en wil hier graag zijn verantwoor­de­lijk­heid voor nemen Lil’ Kleine en Jaimie Vaes

Gisteravond laat ontkende het stel in een gezamenlijke verklaring dat er sprake was van mishandeling. ‘We hebben onze hoogtepunten maar zeker ook onze dieptepunten’, aldus de twee, die hetzelfde management hebben. ‘Omdat wij in de spotlight staan worden deze onder een vergrootglas gelegd.’

Kleine bood zijn excuses aan voor de commotie die is ontstaan. ‘Hij ziet in dat bepaalde dingen anders moeten en wil hier graag zijn verantwoordelijkheid voor nemen.’ Het stel vroeg de media om hen met rust te laten. ‘Zodat wij de gebeurtenissen van de afgelopen dagen samen als gezin een plekje kunnen geven. Wij houden erg veel van elkaar.’

Verwijderd van Instagram

Lil’ Kleine (26) en Jaimie (31) hebben zo’n vijf jaar een relatie en kennen elkaar al ongeveer twaalf jaar. In 2018 verloofden ze zich, het jaar daarna kregen ze zoontje Lío. De bruiloft werd, mede vanwege de zwangerschap en de coronacrisis, steeds uitgesteld en moet nog altijd plaatsvinden. Na het incident verwijderden de twee de foto’s van elkaar van hun Instagram-accounts.

Het luxe vijfsterrenhotel Oku gaat volgens de website pas deze zomer open, maar nodigde alvast enkele beroemdheden uit om ‘proef te slapen’, schreef Chantal Bles op Instagram. Ook Estelle Cruijff deelde de afgelopen dagen foto’s vanuit het resort. Het hotel wilde afgelopen weekend niet reageren.

