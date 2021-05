Lil’ Kleine voorwaardelijk vrij na mishandelingszaak op Ibiza, Jaimie Vaes naar Nederland

De rapper werd in de nacht van zaterdag op zondag op Ibiza gearresteerd na een incident met zijn verloofde. Jaimie Vaes zou ‘gewond en bebloed’ en met gescheurde kleding de lobby van hun hotel op het eiland in zijn gerend. Een receptionist heeft daarop de politie gebeld. Agenten hebben de artiest, die zich ergens in het pand zou hebben verstopt, vervolgens meegenomen. Dat zeggen ooggetuigen tegen De Telegraaf. Ook zouden er vernielingen zijn gepleegd in de hotelkamer van het stel.

Volgens de lokale krant Periódico de Ibiza y Formentera zou Jaimie hebben gezegd dat ze geslagen is door Scholten. Bovendien zou hij tijdens de ruzie met zijn vriendin ook haar telefoon hebben vernield.

Na een nacht in de cel werd Scholten maandag voorgeleid aan een Spaanse rechter, gespecialiseerd in huiselijk geweld, op verdenking van mishandeling. De rechter besloot tot een voorwaardelijk sepot, waarop de rapper werd vrijgelaten. Dat meldt de lokale krant Periódico de Ibiza y Formentera. Nienke Hoogervoorst, advocaat van Scholten, bevestigt zijn vrijlating.

Een voorwaardelijk sepot houdt in dat de zaak nog niet gesloten is. Het is nog niet duidelijk hoe de zaak nu verder gaat. Vaes verliet maandag het Spaanse eiland en keerde terug naar Nederland. Volgens de lokale krant was zij gisterochtend niet aanwezig bij de rechtbank.

Manager

‘Ook wij zijn op de hoogte van een voorval tussen Lil’ Kleine en Jaimie Vaes’, liet de manager van Kleine en Jaimie gisteren al aan deze site weten. ‘Op dit moment wachten wij op verdere details. Wel liet Jaimie ons weten dat het goed met haar gaat.’



De advocaat van Lil’ Kleine in Nederland, Nienke Hoogervorst, zegt geen verder commentaar te willen geven. Het hotel weigert dat ook.



Het vermeende incident vond plaats in het gloednieuwe hotel Oku in San Antonio. Daar zijn meerdere BN’ers aanwezig vanwege een openingsfeest dit weekend. Zaterdag deelde de rapper nog twee Stories vanuit Ibiza op Instagram. De ene was een zwart scherm met de tekst ‘done’, de andere een foto met zijn vriendin. ‘Voor altijd de mijne’, schreef hij erbij, met een hartjes- en slotjesemoji. Inmiddels zijn de meeste foto’s waarop Jaimie te zien is van zijn account verwijderd.

Realityshow

De opnames van de realityshow van Jaimie Vaes zijn voorlopig stilgelegd na het geweldsincident. Dat bevestigt een woordvoerder van Discovery+. ,,Naar aanleiding van het nieuws van ons talent Jaimie Vaes hebben wij besloten om de opnames van de serie voorlopig te onderbreken. Wij blijven Jaimie helpen en ondersteunen, zoals wij doen bij al onze talenten”, aldus de zegsvrouw van Discovery+. Vaes was bezig met haar tweede seizoen van Jaimie: In The Vaes Lane, dat eerder dit jaar begon op de streamingdienst.

Lil’ Kleine (26) en Jaimie (31) hebben zo’n vijf jaar een relatie en kennen elkaar al ongeveer twaalf jaar. In 2018 verloofden ze zich, het jaar daarna kregen ze zoontje Lío. De bruiloft werd, mede vanwege de zwangerschap en de coronacrisis, steeds uitgesteld en moet nog altijd plaatsvinden.

