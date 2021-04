Lilia (13) imponeert The Voice Kids-coaches met gouden keeltje

Lilia uit Capelle aan den IJssel weet wel waar ze haar muzikale talent vandaan heeft: haar familie uit Wit-Rusland, waar haar moeder vandaan komt. ,,Het gaat van generatie op generatie”, vertelde Lilia’s moeder trots aan Martijn Krabbé. Lilia’s talent werd twee jaar geleden ook al gehoord in The Voice Kids, maar ze schopte het destijds niet verder dan de battles. Daarom wilde de 13-jarige blondine vanavond nog een poging doen. ,,Ik heb het gevoel dat ik nog niet alles heb laten zien”, legde ze uit.



Van de zenuwen had Lilia nauwelijks last. Dat had volgens haar te maken met haar eerdere ervaring in The Voice Kids. ,,Het is veel minder eng om weer op het podium te staan. Ik hoop dat er nu vier stoelen omdraaien, in plaats van vier.” Met het lied I’ll Never Love Again wilde Lilia dat voor elkaar zien te boksen.



Al bij de eerste noten die Lilia ten gehore bracht, draaide Ali B. om . ,,Jeetje jongens, waar wachten jullie op?”, riep hij het uit. De anderen wachtten nog even geduldig af, maar toen Lilia hoog inzette waren ook zij om. ,,Ja, dit is heel goed”, jubelde Miss Montreal toen ze op haar rode knop drukte. En daar bleef het niet bij: de coaches stonden één voor één op om Lilia een staande ovatie te geven.