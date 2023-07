Lily-Rose Depp genoot van scènes die pers ‘martelporno’ noemt: ‘Misschien is er iets mis met me’

Actrice Lily-Rose Depp (24) heeft alleen maar genoten van haar expliciete seksscènes in de nieuwe HBO-serie The idol . De reeks krijgt zeldzaam harde recensies, waarbij wordt gesproken van ‘martelporno’ vol vrouwenhaat. Voor Depp zijn de scènes belangrijk. ,,Misschien ben ik een beetje geschift.’’

Geen serie was de afgelopen jaren zo omstreden als The idol, het nieuwe prestigeproject van HBO en de beoogde opvolger van successen als Game of thrones en Euphoria. Al voordat er één aflevering op de streamingdienst stond, legden cast- en crewleden er een bom onder.

Het verhaal over een jonge popster (Depp) die in de ban raakt van een nachtclubeigenaar (Abel Tesfaye, alias The Weeknd) was volgens de insiders oorspronkelijk ‘gelaagd’ met een ‘feministische blik’. Toen bijna alles geschoten was, begon een nieuwe regisseur opnieuw. Sam Levinson maakte er met medebedenker The Weeknd ‘martelporno’ van, aldus de betrokkenen.

‘Slechtste seksscène ooit’

De reeks kreeg vernietigende recensies en is volgens de Los Angeles Times een nieuwe graadmeter: ‘is het zo slecht als The idol?’ The Guardian zag inderdaad ‘misselijkmakende’ martelporno, gemaakt om te shockeren zonder creatieve waarde. Variety noemde de serie ‘weerzinwekkend’, GQ sprak na de tweede aflevering van de ‘slechtste seksscène aller tijden’.

Als de show is bedoeld als satire over roem, is dat volgens de pers mislukt. De serie geeft vooral blijk van vrouwenhaat, schrijft de Los Angeles Times: Depps personage fungeert als voorwerp dat The Weeknds karakter mag gebruiken, het liefst met zo min mogelijk kleding aan. The Weeknd wuifde alle kritiek weg en Lily-Rose Depp, de dochter van Johnny Depp en Vanessa Paradis, zei weinig. Tot nu.

Voelde Depp zich veilig?

,,We wisten dat we iets provocerends maakten en daar deinsden we niet voor terug’’, zegt ze deze week in Vogue. ,,Ik wist vanaf het begin dat dat mijn doel was. Ik heb nooit iets puriteins willen maken. Het is prima als deze serie niet iedereen aanspreekt, de beste kunst werkt polariserend.’’ De soms gewelddadige scènes met een halfnaakte Depp zijn reden voor zorg over haar welzijn bij de opnames. ,,Ik heb me nog nooit zo gerespecteerd en veilig gevoeld op een set, echt waar’’, reageert ze.

,,De naaktheid en het pikante van de rol waren voor mij volledig opzettelijk. Het was belangrijk voor me en iets wat ik graag wilde doen. Ik ben er niet bang voor. Ik denk dat we in een sterk geseksualiseerde wereld leven en vind dat een interessant thema om te verkennen.’’ Sterker nog, Lily-Rose Depp genoot ervan en speelde alle scènes zelf, zonder stand-ins.

Therapeutisch

,,Ik houd van zulk werk (...) en ik denk dat er niets mis mee is om ervan te houden’’, zegt ze bij The Sun. De scènes zijn zo expliciet dat menig nieuwssite ze niet na durft te vertellen, maar ze passen volgens Depp bij haar personage en zijn tot in de puntjes uitgedacht. Ze voelt zich dan ook niet gebruikt.

,,Misschien ben ik wel een beetje geschift’’, zegt ze. ,,Maar ik voel me heel goed na zulke scènes, want ze voelen op de een of andere manier heel therapeutisch voor me. (...) Misschien is er iets mis met me, maar het is een soort catharsis: ik heb het gevoel alsof ik iets van me afschud waar ik vanaf moest.’’ Het proces om in haarzelf op zoek te gaan naar de juiste emoties voor situaties die ze zelf nooit heeft meegemaakt, noemt ze ‘helend’.

Geen aflevering geschrapt

Depps bekende ouders hebben nog niet gereageerd op de naaktscènes van hun dochter. Ze vermoedt dat ze niet staan te springen. ,,Ik denk dat geen enkele ouder wil dat zijn kind het koud heeft, dus ze hebben vast graag dat ik een dekentje om heb’’, lacht ze.

De vijfde en laatste aflevering van The idol verschijnt zondag. Deze week kwam in het nieuws dat een zesde aflevering geschrapt zou zijn vanwege de kritiek, maar de show was eerder al ingekort. HBO ontkent dat er al een besluit is genomen over een vervolg.

