Linda de Mol als tiener aangerand: 'Hij rukte mijn blouse kapot'

De presentatrice, die in die tijd naar het gymnasium in haar woonplaats Hilversum ging, werd vervolgens in de heg geduwd. ,,Zijn handen waren overal’’, blikt ze terug. ,,Hij rukte mijn blouse kapot en het is dat een vriendinnetje van mij het vanuit de schuur zag gebeuren en zo begon te gillen dat hij me losliet en wegrende.’’

Volgens De Mol - moeder van Julian (21) en Noa (18) - gebeurt seksueel overschrijdend gedrag en misbruik ‘overal’ en ‘op heel grote schaal'. Ze meent dat er op scholen veel meer aandacht zou moeten zijn voor seksuele omgang. ,,Kinderen leren de biologische feitjes en worden gewaarschuwd voor ongewenste zwangerschappen en geslachtsziektes, maar met elkaar praten over wanneer iets ongewenst is of wat als onprettig of bedreigend of vernederend wordt ervaren, ho maar.’’ Bovendien kunnen ouders niet vaak genoeg benadrukken dat duidelijk ‘nee’ zeggen belangrijk is, schrijft ze ook in het aprilnummer van haar blad met het thema ‘Lekker blijven flirten, maar nooit meer grab them by the pussy’.