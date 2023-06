Linda de Mol heeft twee nieuwe liefdes in haar leven: ‘Schiet gewoon vol’

Linda de Mol is straalverliefd. Niet op een man, maar op haar twee labradorpups, Molly en Loulou. Dat schrijft ze in de editorial voor haar magazine Linda . ‘Als ze moe worden en ik ze half slapend met die zachte buikjes op schoot heb, schiet ik gewoon vol. Misschien omdat ik de wereld zo hard vind tegenwoordig.’

De Mol vertrekt normaal gesproken in de zomer naar haar vakantiehuis in Portugal, maar deze keer niet. Dat heeft alles te maken met haar twee nieuwe, harige familieleden: labradorpups Molly en Loulou. ‘Ik ben straalverliefd. Echt tot over allebei mijn oren. En die verliefdheid zorgt ervoor dat dit een hele andere vakantie wordt dan gebruikelijk.’

Relaxen op een vakantiebedje met wat romans zit er dus niet in. De Mol voorspelt dat het vooral vroege ochtenden zullen worden waarop ze haar viervoeters opdraagt een plasje te doen of de beestjes juist moet waarschuwen omdat ze ondeugend zijn. Maar De Mol neemt het allemaal voor lief. ‘Nou, het is serieus alsof ik een tweeling gebaard heb op mijn 58ste. Ik zie er ook uit alsof ik uit zo’n huis getrokken ben waar een hoarder woont. Ouwe joggingbroek, in mijn mooie kasjmieren exemplaar zitten namelijk twee gaten van die scherpe tandjes, T-shirt, die Crocs, ongewassen haar en nul make-up’, schrijft ze in haar editiorial voor Linda. magazine.

En ondanks dat ze continu moet letten op Molly en Loulou, die nog lang niet zindelijk zijn, loopt haar hart over van liefde. ‘Twee pups betekent ook een bak vrolijkheid, daar kan geen Netflix tegenop ’s avonds, en een enorme hoop liefde en aanhankelijkheid. Als ze moe worden en ik ze half slapend met die zachte buikjes op schoot heb, schiet ik gewoon vol. Misschien omdat ik de wereld zo hard vind tegenwoordig.’

Met de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag aan het adres van haar ex-partner Jeroen Rietbergen, heeft De Mol een turbulent jaar achter de rug. Ze legde vorig jaar januari haar werkzaamheden voor onbepaalde tijd neer, maar keerde in maart weer terug. Dit najaar keert ze ook weer terug als presentatrice van het SBS 6-programma Ik hou van Holland.

