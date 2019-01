Linda de Mol houdt rekening met ‘deukje’ in kijkcijfers

Een knoop doorhakken om naar Talpa (waar onder andere de zenders SBS6 en Net5 onder vallen) te gaan, viel haar niet zwaar. Wel hield ze er slapeloze nachten aan over om de bom bij RTL te droppen. John de Mol stelde haar afgelopen december aan de keukentafel de grote vraag. ,,Dan is family first de wet die geldt. Ik heb geen seconde geaarzeld’’, aldus Linda vandaag in RTL Boulevard over een nieuwe stap in haar wervelende tv-carrière.

Ze beseft dat ze uit een ‘warm gespreid bedje’ stapt, naar iets waarvan ze nog niet weet hoe het zich gaat ontwikkelen. ,,Maar ik ben nog nooit een uitdaging uit de weg gegaan. Deze gaan we ook wel tackelen’’, over haar ambities. Ook blijft ze reëel. ,,Ik houd er rekening mee dat ik te maken krijg met lagere kijkcijfers. Daarin ben ik heel verwend bij RTL. Zeker in het begin zal het echt wel een deukje oplopen. Tegelijkertijd denk ik: mouwen opstropen, en leuk om te kijken hoe ik het kan laten groeien.’’

Brexit

De presentatrice spreekt liever niet van wat anderen een tv-oorlog noemen. ,,Ik heb zo gehoopt dat ik niet die pion zou hoeven zijn. Nederland is echt te klein voor dit soort woorden. Het is behoorlijk overdreven, het lijkt de brexit wel!’’ Volgens Linda heeft juist haar broer gehamerd op een samenwerking met RTL. ,,In de voetballerij is het volkomen normaal dat je een sterk team maakt. Ik heb RTL hoog zitten en een warm plekje voor iedereen die daar werkt en ik vond het een moeilijke beslissing, maar ik ga mijn broer helpen. Meer is het niet.’’

Eerder vandaag werd bekend dat Linda kijkcijferkanonnen Postcode Loterij Miljoenenjacht, Linda's Zomerweek en Ik Hou van Holland meeneemt. Daarover benadrukt ze: ,,Ik ga ook zeker nieuwe programma’s ontwikkelen maar wat nu belangrijk is, omdat er geen stevig fundament is bij SBS, om met een paar programma’s te beginnen die zich al bewezen hebben. Natuurlijk is het zo dat RTL die programma’s een podium heeft gegeven, maar de formats zijn van ons.’’ Over Oh, Wat een Jaar en de kennisquiz Weet ik Veel? wordt nog gesteggeld. Het wordt één van de twee.