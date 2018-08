Linda de Mol in tranen door bijzonder cadeau van neef Johnny

Volgens Johnny vond hij het gedicht van zijn opa toen hij een aantal maanden voor zijn dementerende oma Hannie zorgde en bij haar in huis woonde. Hannie de Mol overleed in 2016 op 82-jarige leeftijd. Haar man drie jaar eerder toen hij 81 jaar was. ,,Ik vond in een laatje een liedje dat opa had geschreven en ben daarmee naar John Ewbank gegaan'', vertelde Johnny gisteren in Linda's Zomerweek: het programma van zijn tante Linda de Mol (54). John Ewbank, de vaste tekstschrijver en componist van Marco Borsato, maakte vervolgens in rap tempo een lied van zijn opa's woorden.

,,John Ewbank is meestal niet zo snel met het maken van een lied, maar in dit geval de volgende dag had hij het al klaar'', aldus Johnny. Vervolgens zong Borsato het nummer begin juli 2014 in de achtertuin van Linda de Mol waar ze een feest gaf voor haar vijftigste verjaardag. Johnny over zijn gift: ,,Op je verjaardag, zonder opa en oma, maar zo waren ze er toch een beetje bij.''

Tijdens de uitzending werden gisteren privébeelden getoond van Linda's reactie op het lied. Te zien was hoe ze brak toen Borsato het gevoelige lied Hoeveel Ik Van Je Hou zong. ,,Het was het allermooiste cadeautje'', herinnert Linda zich. Het lied werd gisteren live in de studio gezongen door zangeres Elske deWall, die iedere aflevering van Linda's Zomerweek de favoriete liedjes van de gasten zingt. Tijdens haar vertolking van het nummer kwamen wederom de waterlanders bij Johnny en Linda tevoorschijn. ,,Het blijft moeilijk'', aldus Linda de Mol. Het nummer Hoeveel Ik Van Je Hou is verschenen op een album van Marco Borsato.

Ruim 925.000 mensen hebben maandagavond op RTL 4 gekeken naar de eerste aflevering van Linda's Zomerweek. Daarmee maakte het interviewprogramma een iets mindere start dan vorig jaar, toen meer dan een miljoen mensen klaar zaten voor de eerste uitzending.

