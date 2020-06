Linda de Mol is klaar met carrière in Duitsland

,,Het was een leuke, maar vooral ook pittige en stressvolle periode van meer dan tien jaar, waarin ik bijna alle grote zaterdagavondshows in Duitsland deed”, vertelt de presentatrice.



Geregeld krijgt ze de vraag of ze geen heimwee heeft en of ze terug wil komen, maar dat is niet het geval. ,,Ik heb inmiddels ook kinderen en doe natuurlijk veel meer in Nederland. Acteren, mijn werkzaamheden voor het blad, een eigen zender... Een terugkeer naar de Duitse tv ambieer ik echt niet meer.”



De Mol kreeg in Duitsland grote bekendheid door het presenteren van het programma Traumhochzeit, een van de populairste programma’s op de Duitse televisie in de jaren negentig.