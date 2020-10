Linda de Mol was al vroeg besmet met corona: ‘Kon echt niet op mijn benen staan’

Linda de Mol is waarschijnlijk al vroeg in het jaar besmet geweest met het coronavirus. De 56-jarige SBS 6-ster vertelde in de jubileumuitzending van De Coen en Sander Show op Radio 538 dat ze flink ziek is geweest.

,,Ik heb het gehad en al heel vroeg. Best heel erg”, vertelt Linda in de uitzending. ,,Het was alleen al voordat bekend was dat het in Nederland speelde. Ik dacht dat het een normale griep was, maar die was wel heel heavy.”

Het was zelfs zo heftig dat Linda opnames heeft moeten opzeggen, iets wat ze naar eigen zeggen nog nooit in haar leven had gedaan. ,,Ik kon echt niet op mijn benen staan. En benauwd en geen reuk en geen smaak. Ik had alle symptomen, alleen wist ik toen nog niet dat het corona was.”

Daar kwam Linda pas achter toen ze in het voorjaar een test onderging. Toen bleek dat ze antistoffen tegen het coronavirus in haar bloed had.

Het griepvirus heeft al eerder roet in het eten van de presentatrice gegooid. In 2011 liepen de opnames van het zevende seizoen Ik hou van Holland vertraging op doordat Linda geveld was door de Mexicaanse griep, die destijds voor de nodige paniek zorgde omdat het een nieuwe griepvariant betrof. Ook teamcaptain van Ik hou van Holland Jeroen van Koningsbrugge, met wie Linda toen in de komedieserie Iedereen is gek op Jack speelde, raakte besmet.

