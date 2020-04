Linda de Mol zet ‘wilde plannen’ in de koelkast: ‘Alle zeilen bijzetten om hier doorheen te komen’

Tv-koningin Linda de Mol moet ‘in de spaarstand’ door de coronacrisis. Wilde plannen die zij heeft met haar zender Net5 en haar blad LINDA. moeten heel bewust even in de ijskast worden gezet.

,,We zaten barstensvol plannen en nieuwe ideeën, maar we hebben nu heel weinig mogelijkheden om te investeren”, bekent De Mol aan Troost TV. ,,Ook wij moeten pas op de plaats maken en kijken wanneer alles weer normaal wordt. We moeten alle zeilen bijzetten om hier doorheen te komen.”

Haar zender en blad zijn ook afhankelijk van advertentie-inkomsten, die momenteel snel teruglopen. De L’HOMO, de jaarlijkse lhbt-editie van LINDA., verschijnt dit jaar niet. ,,Het zijn moeilijke tijden. We proberen zoveel mogelijk alle banen te garanderen, maar we kunnen niets garanderen. We kunnen onze freelancers niet beloven dat ze komende maanden werk hebben.” De Mol noemt dit een ‘heel moeilijke verantwoordelijkheid. Er is altijd sprake geweest van groei; voor het eerst zien we niet meer de mogelijkheden om alles voor elkaar te krijgen.’

Glas is halfvol

De programma- en bladenmaakster neemt de sociale isolatie heel serieus. ,,Ik ben iemand voor wie het glas altijd halfvol is. Maar het is lastig die stemming doorlopend vol te houden nu, dat is best uniek.” Ze merkt wel dat iedereen momenteel liever en bereidwilliger is dan voor de coronacrisis. ,,Iedereen is liever voor elkaar en heeft meer voor elkaar over. Ik hoop enorm dat dat gevoel blijft hangen als dit allemaal voorbij is. Dat het dan niet weer ieder voor zich en god voor ons allen wordt.”

De Mol steekt momenteel veel tijd in haar LINDA.Foundation, die armlastige gezinnen bijstaat in moeilijke tijden. ,,Met z’n drieën bellen we veel bedrijven met de vraag of zij willen helpen”, legt het televisie-icoon uit. ,,Een bedrijf heeft belangeloos 150 laptops ter beschikking gesteld, een supermarkt geeft extra bonnen. We hebben contact met streamingdiensten en spelfabrikanten, om ook ouders en kinderen met minder middelen wat afleiding te bezorgen. Het is hartverwarmend hoe iedereen mee wil werken en denken.”