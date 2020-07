Linda in bikini op cover: ‘Ik voel me dik en lelijk op dit soort foto’s’

55 jaar, 78,3 kilo, veertien jaar ouder en tien kilo zwaarder dan de vorige keer. Het was voor Linda de Mol best een ding om in bikini te poseren. Reden om het wel te doen, is een discussie die ze eerder voerde met presentatrice Merel Westrik in Ladies Night. Linda staat vrijwel nooit op vakantiefoto's. ,,Meestal bied ik aan ze wel even te maken, zodat ik er zelf niet op hoef”, vertelde ze in het programma. ,,Mijn kinderen weten al dat ze me echt niet in mijn bikini moeten fotograferen omdat ik mezelf dan zo dik en lelijk vind dat ik de foto’s meteen wis.”



Treurig, vond hoofdredacteur Karin Swerink en dat vertelde ze telefonisch aan Linda. Ze herkent bij zichzelf het zelfde probleem: ook zij staat vrijwel nooit op vakantiefoto's. De twee besluiten dat er een nummer over body positivity moet komen. Het mag volgens hen namelijk niet zo zijn dat ze geen deel uitmaken van de mooiste herinneringen van hun kinderen, omdat ze zichzelf vergelijken met modellen en fitgirls.