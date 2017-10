Linda scoort miljoenenpubliek met Oh Wat Een Jaar

Het was ongetwijfeld een spannende avond voor Linda de Mol. Na 14 seizoenen Ik Hou van Holland besloot ze dat het tijd was voor wat nieuws. Ze bedacht zelf het format voor Oh Wat Een Jaar. In het programma met teamcaptains Jeroen van Koningsbrugge en Ruben Nicolai staat elke week een een jaartal centraal. Het decor is helemaal in stijl van die periode en Linda en de kandidaten worden ook volledig gestyled in die tijdsgeest.



De eerste aflevering over 1985 met als gasten Gerard Joling en Angela Groothuizen was goed voor een dikke 1,5 miljoen kijkers. Linda en RTL zullen daar zeker tevreden over zijn. Als je de cijfers vergelijkt met de eerste aflevering van Ik Hou van Holland in 2008 is de start zelfs beter. Daar keken toentertijd 1,2 miljoen belangstellenden naar. De laatste aflevering van het succesvolle programma sloot afgelopen jaar af met 1,4 miljoen kijkers.



Linda versloeg met haar quiz Het Beste Brein van Nederland. De kennistest van Art Rooijakkers en Victor Mids op NPO 1 was goed voor 1,1 miljoen kijkers. Slechts een programma scoorde beter dan Oh Wat Een Jaar. Het Achtuurjournaal was met 1,8 miljoen nieuwsgierigen het meest in trek op de zaterdagavond.



Top 5 best bekeken programma's: