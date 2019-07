Lingo's JP blij met keuze voor Jan Versteegh: Net als Lucille een beetje stout

Jan Versteegh zei eerder dat hij tijdens screentests merkte dat hij als spelletjesfanaat vanzelf mee stond te spelen. Volgens JP is dat heel belangrijk voor het spel. ,,Ik heb heel lang heel prettig samengewerkt met Lucille en wat zij zo goed deed is dat ze het spel altijd meespeelde. Ze wist nooit van tevoren de antwoorden en was dan ook oprecht blij als de kandidaten het goede antwoord wisten en oprecht teleurgesteld als het antwoord fout was."



Naast dat Jan het spelletje mee wil spelen, vindt JP het ook leuk dat hij net als Lucille ‘een beetje stout is’. ,,Hij houdt er ook van om het randje op te zoeken." De Lingo voice-over haalt de beroemde scène aan toen een jongen in een aflevering het woord cumshot spelde. ,,We zagen bij elkaar de twinkeling in de ogen. En Lucille was ook zo van: ja, dit woord bestaat dus het wordt goed gerekend. In welk land kan dit nou op primetime-televisie? Ik zie dezelfde durf ook een beetje bij Jan.”



De twee kennen elkaar al een beetje, maar ze gaan zeker nog een keer een biertje met elkaar drinken voordat ze moeten beginnen. ,,We zitten al flink te appen." Als hij Jan een tip moet geven, zegt JP na lang nadenken: ,,Het leukste van Lingo is dat iedereen het kent. Jan moet gewoon meedeinen op de golven van het plezier.”