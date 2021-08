Lisa ‘De slimste mens’ Loeb over online haat: ‘Deze scheve tanden horen bij mij’

‘Als je dingen weet van de Kardashians, komedieserie Hannah Montana of moslimbeweging Nation of Islam, kan je heel ver komen.’

,,Ik heb het geluk dat ik een brede kennis én een goed geheugen heb. Maar de winst was echt geen ‘kat in het bakkie’. Ik was superzenuwachtig en heb vooraf heel vaak het bordspel van De slimste mens gespeeld met mijn ouders en man. Ook wist ik dat ik twee goede tegenstanders had (dichter Joost Oomen en PowNed-verslaggever Bram Douwes, red.). Toen er werd gehint op een broederschap tussen die twee, waar ik als vrouw tussen moest zien te komen, werd ik nóg fanatieker. Dat zie je ook aan mijn blik: héél gefocust. Het was ook best spannend om mezelf op tv te zien. Soms dacht ik: oeh, Lisa Loeb, wat zeg je nu weer? Ik praat eerst en denk daarna.”