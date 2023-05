Little Princess en Sniper uit Oh Oh Cherso na 13 jaar uit elkaar

Roos deelde donderdag een video waarbij het stel nog hopeloos verliefd elkaar een kus geeft, maar schijn bedriegt. De video is geen liefdesboodschap naar haar volgers, maar een bevestiging dat de relatie over is. In beeld verschijnt namelijk de tekst ‘It’s over’ en ook het bijschrift maakt al snel duidelijk dat de relatie van het bekende stel is verbroken. ‘Liefde overwint altijd, onze liefde niet. Ik weet er al een tijdje van en hierdoor zijn Vincent en ik niet meer samen.’ Roos lijkt hiermee de geruchten te bevestigen, die al een tijdje rondzingen onder meer op juicechannels, namelijk dat Vincent een affaire zou hebben en dat daarom de relatie over is.

Oh oh Cherso

Het stel was in 2010 te zien in het populaire programma Oh Oh Cherso, waarin Haagse jongeren werden gevolgd die hun zomer doorbrachten in een luxe villa in de Griekse badplaats Chersonissos. Roos en Vincent vielen voor elkaar tijdens de opnames en kreeg in de jaren erna samen twee kinderen.