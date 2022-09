LIVE | Charles III formeel uitgeroepen tot koning na eed van trouw en tekenen proclamatie

Het laatste nieuws:

- Charles is officieel benoemd tot koning Charles III van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en een aantal landen van het Britse Gemenebest. Hij was al koning op het moment dat Elizabeth overleed donderdag, maar de toetredingsraad bevestigde de opvolging vanmorgen formeel .

- Charles belooft zich de rest van zijn leven in te zetten voor de inwoners van het Verenigd Koninkrijk en andere landen waarvan hij staatshoofd is, ongeacht hun afkomst. ,,Ik zal jullie dienen met loyaliteit, respect en liefde”, zei de 73-jarige vorst in zijn eerste televisietoespraak als staatshoofd. Lees hier zijn toespraak terug.