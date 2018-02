Jim is grote winnaar The voice of Holland 2018

Najib wil voor Alzheimer Nederland drummen met Cesar Zuiderwijk

11:17 Najib Amhali, Hanneke Drenth, Jan Dulles, Tino Martin en Edsilia Rombley zijn toegevoegd aan de line-up van de voorstelling All Mixed Up ten behoeve van Alzheimer Nederland. Daarmee is het affiche voor de benefietvoorstelling op 11 maart in Studio 21 in Hilversum compleet.