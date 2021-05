LIVE | Mini-film Rotterdam verplettert kijkers, Frankrijk maakt indruk, Italië verbaast met outfit

Máxima bij Nikkie Tutorials over haar favoriete muziek: ‘Graag een beetje salsa. Of rock’

21 mei Hoog bezoek voor Nikkie de Jager in haar songfestivalserie LookLab, waarin ze kijkers meeneemt in de wereld van glitter en glamour van het songfestival. Koningin Máxima nam vandaag plaats in de studio. In het interview praat de YouTuber, tevens een van de presentatoren van het zangfestijn, met de vorstin over het belang van muziek.