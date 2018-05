LIVE: Deense vikinghipster is geduchte concurrent voor Waylon

Emotionele hereniging tussen vader en dochter na 20 jaar zorgt voor kippenvel

13:31 Een ontroerend weerzien gisteravond in Love is in the air. Vader Rick en dochter Natasha hadden elkaar maar liefst twintig jaar niet gezien na een ongelukkige scheiding in het gezin. Zoon Martijn, uit een tweede huwelijk, besloot zijn vader een handje te helpen en schreef een brief aan Robert ten Brink. De hereniging leverde tranen met tuiten op.