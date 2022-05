LIVE | S10 komt op met regenboogvlag en Chantal Janzen kritisch op grappen

AD Songfestival Podcast 'S10 wordt in de finale gesand­wicht door de topfavorie­ten’

Dit is de vierde aflevering van de Eurovisie Songfestival Special, van de AD Mediapodcast. Geen gesprek over de tv- en radiowereld, maar het grootste muziekfestijn ter wereld. In deze podcast het laatste nieuws vanuit Turijn. Met een vooruitblik op de grote finale van aankomende zaterdag

13 mei