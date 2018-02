Liza ontspant in spa en Brace chillt met Kenny B

Lekker gezellig op de bank hangen met Kenny B, wie wil dat nou niet? Zanger Brace uit zijn respect voor het brein achter superhit Parijs onder deze foto. ,,Me mattie voor het leven'', noemt hij hem.

Met de baas @kennybworld muziek vader en me mattie voor het leven Een foto die is geplaatst door null (@brace_nl) op 12 Feb 2018 om 10:38 PST

Het lijkt wel alsof heel Nederland voor de buis zat voor de gouden rit van Ireen Wüst. Zo ook Humberto Tan en de redactie van RTL Late Night. Tan kan zijn emoties maar moeilijk in bedwang houden. Zo roept hij 'ZE VALLEN TERUG, ZE VALLEN TERUG' en schreeuwt hij op zijn Van Gelderiaans tegen het eind van de laatste rit. 'ZE REDT HET NIET, ZE REDT HET NIET!'

De spanning en de ontlading op de redactie van @rtllatenight....we kijken naar (de ontknoping van) de 1500 meter bij de vrouwen. IREEN WÜST GOUD en MARRIT LEENSTRA BRONS....Gefeliciteerd!!! Beide vrouwen uiteraard blij. #1500meter #OlympischeSpelen Een foto die is geplaatst door null (@humbertotan) op 12 Feb 2018 om 5:58 PST

Monique Noël en André Hazes jr. genieten nu al een paar dagen van een welverdiende vakantie. Mama Monique moest wel even slikken toen ze dit filmpje zag van haar zoontje. De zoetekauw had al twee toetjes gekregen van opa en oma, maar vraagt om meer.

Als je zulke filmpjes van je moeder toegestuurd krijgt dan wil je toch ook wel weer naar huis 👶🏼👧🏼@hermusannemarie Een foto die is geplaatst door null (@moniquenoell) op 12 Feb 2018 om 0:05 PST

Je zou toch bijna jaloers worden op oud-zwemster Inge de Bruijn. Ze hupst momenteel in een niemendalletje over een strand in Tanzania, waar het ontzettend lekker weer is. Haar volgers richten echter hun blik niet op de prachtige horizon, maar op iets anders. ,,Mooie billen Inky'', ,,Wauwzie wat ben je toch hot he'' en ,,Wat een mooi vrouwke bende en een ontzettend lekker bipsje'', klinkt het.

Spread your wings and fly Een foto die is geplaatst door null (@ingedebruijn) op 12 Feb 2018 om 0:13 PST

🦋 Een foto die is geplaatst door null (@ingedebruijn) op 12 Feb 2018 om 0:11 PST

Had Victoria Koblenko altijd al zulk lang haar? Binnen de kortste keren is het aangegroeid. Ze liet het onder handen nemen door Marriët Gakes, de Queen of Color die ook Georgina Verbaan tot haar klantenkring mag rekenen.

Had ik al verteld hoe blij ik ben dat ik m’n haar niet heb afgeknipt ? Thanks @marrietgakes #keune А я уже говорила как рада, что пока не подстриглась ? Een foto die is geplaatst door null (@vkoblenko) op 12 Feb 2018 om 5:25 PST

Thor op een surfplank! Acteur Chris Hemsworth steekt zijn liefde voor de sport niet onder stoelen of banken en plaatste deze fotocollectie vandaag op zijn Instagramaccount. Of het goed afliep, houdt hij in het midden. Voor het gemak heeft hij het allerlaatste frame niet geplaatst.

Probably didn’t make it outta this but nobody will ever know because the last frame was destroyed 👌@emerysurfboards 📷@_mackmedia @australia Een foto die is geplaatst door null (@chrishemsworth) op 12 Feb 2018 om 4:09 PST

Ronnie Flex laat zien hoe het eraan toegaat tijdens een concert van hem. Zijn volgers zijn wel verdeeld over zijn zangkwaliteiten. Reacties variëren van 'Hij kan echt weer hoog!!!!!' en 'Hij heeft echt weer n chille stem gekregen' tot 'Hahhaha helium stem' en 'Sorry maar Tabitha zingt dat stukje ff iets beter'

Hahahahah probleem Een foto die is geplaatst door null (@ronnieflex010) op 12 Feb 2018 om 5:45 PST

Kunnen we binnenkort nieuwe muziek van Douwe Bob verwachten? De zanger is hard aan het werk achter zijn piano, maar zijn trouwe viervoeter valt ervan in slaap. Nu maar hopen dat het niet tien nieuwe slaapliedjes worden.

I’m writing, she’s sleeping... Een foto die is geplaatst door null (@douwebob) op 12 Feb 2018 om 3:44 PST

De moeder van Gerard Joling ziet er erg kwiek uit op deze foto. Samen met haar vriend Cor gingen ze bij de zanger op visite. Joling adoreert het stel. ,,Niet te geloven wat zijn ze nog stoer, 87 en 88 jaar, 2 lieverds.''

Vandaag mijn moeder en haar Cor op visite gehad. Niet te geloven wat zijn ze nog stoer 87 en 88 jaar, 2 lieverds. #gerardjoling Een foto die is geplaatst door null (@gerard_joling) op 12 Feb 2018 om 11:02 PST

Liza Sips bracht een bezoekje aan AWAY SPA in hotel W Amsterdam. Ze was toe aan wat tijd voor haarzelf, iets waarvoor ze naar eigen zeggen niet altijd tijd voor heeft.

Het is vaak puzzelen en agenda's trekken, maar dan kun je daarna ook écht genieten: 'Me-Time' 😉🌿 #AWAYSPA #MeTime #Zzzz Een foto die is geplaatst door null (@lizasips) op 12 Feb 2018 om 9:53 PST