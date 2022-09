Lize Spit schrijft Boekenweekgeschenk 2023

Het thema van de 88e Boekenweek, die plaatsheeft van 11 tot en met 19 maart, is Ik Ben Alles. Volgens directeur Eveline Aendekerk van CPNB is dat ‘een thema dat ertoe doet, omdat in tijden van polarisatie boeken voor verbinding kunnen zorgen’. ,,We zijn enorm vereerd dat deze twee geweldige auteurs de Boekenweek in 2023 willen dragen, want zij zijn beiden alom geprezen en geliefd en representeren een nieuwe generatie schrijvers die de literaire wereld veroveren.”